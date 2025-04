Ein 22 Jahre alter Linienrichter aus Afghanistan ist nach einem Fußballspiel am Wochenende mutmaßlich rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hat sich der Vorfall am Samstag in Wiesenau (Oder-Spree) im Anschluss an die Begegnung des SG Wiesenau II gegen den FC Lokomotive Frankfurt (Oder) in der Kreisklasse Ostbrandenburg Süd zugetragen.