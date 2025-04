Der BFC Dynamo hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga Nordost mit 0:4 (0:1) bei Spitzenreiter Lok Leipzig verloren. Der FSV Luckenwalde verpasste zeitgleich einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller und unterlag dem FSV Zwickau knapp mit 0:1 (0:0).

Vor knapp 6.000 Zuschauern im Leipziger Bruno-Plache-Stadion geriet der BFC durch ein Tor von Farid Abderrahmane nach einem Freistoß in Rückstand (19. Minute). Es blieb in der Folgezeit zunächst ein knappes Spiel - und die Berliner hatten nach der Pause sogar die große Gelegenheit, zurückzuschlagen: Doch Top-Torjäger Rufat Dadashov scheiterte nach 52 Minuten an Lok-Keeper Andreas Naumann.

Unmittelbar danach erhöhte der Leipziger Stürmer Stefan Maderer mit einem Doppelpack auf 3:0 (53., 60.), den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Djamal Ziane. So feierte der Tabellenführer am Ende einen souveränen Sieg und hat weiterhin zehn Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger Halle. Der BFC liegt unverändert auf dem siebten Platz.