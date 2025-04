Das Stadtduell zwischen Viktoria Berlin und dem BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost ist ohne Siege zu Ende gegangen. Beide Teams trennten sich am Samstag vor 966 Zuschauern im Stadion Lichterfelde mit 1:1 (0:0).

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit waren die Gastgeber kurz nach der Pause durch einen platzierten Schuss von Emmanuel Elekwa in Führung gegangen (53.), gerieten aber kurz darauf in Unterzahl, weil Stürmer Noah Jones die gelb-rote Karte sah. Diesen Vorteil konnte der BFC für sich nutzen und kam in der 70. Minute durch David Haider Kamm Al-Azzawe zum Ausgleich. Der Verteidiger verwandelte im Nachschuss.