Der FC Hertha 03 Zehlendorf hat am Ostersonntag in der Regionalliga Nordost für eine Überraschung gesorgt: Gegen den Tabellenführer und Aufstiegsanwärter Lok Leipzig setzten sich die Berliner mit 2:1 (1:1) durch.

In einer ausgeglichen Begegung brachten sich die Zehlendorfer zunächst selbst in Bedrängnis: Marc Enke traf in der 25. Minute ins eigene Tor. Doch nicht einmal vier Minuten später egalisierte Hertha 03 diesen Rückstand, als Jonas Hartl zum 1:1 ins richtige Tor netzte (29.).

In einer turbulenten zweiten Hälfte gelang Valentin Henneke nach einem temporeichen Gegenstoß der 2:1-Siegtreffer (64.). Lok Leipzig war in der Schlussphase drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Berliner brachten den Heimsieg über die Zeit.