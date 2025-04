Am Sonntag geht es für ihre Mannschaft zur Zweitvertretung von RB Leipzig. Sieben Spieltage vor Ende der Regionalligasaison haben Sie drei Punkte Vorsprung auf Leipzig und ein Torverhältnis von 74:6. Wäre ein Sieg die Entscheidung im Rennen um die 2. Bundesliga?

Ich würde sagen, dass es eine Vorentscheidung wäre. Bei einem Sieg hätten wir sechs Punkte Vorsprung – zwar noch keine einhundertprozentige Sicherheit, aber deutlich mehr Planungssicherheit. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass das mit der 2. Bundesliga nicht klappt.

Es läuft die dritte Saison, seitdem Viktoria Berlin zum Angriff auf den Profifußball der Frauen geblasen hat. Im ersten Jahr scheiterte der Aufstieg am Hamburger SV, vergangene Saison am 1. FC Union. Was würde der Aufstieg in Jahr drei bedeuten?

Den nächsten Schritt in unseren Planungen. Einerseits hätten wir uns den Aufstieg natürlich früher gewünscht, andererseits sind wir immer noch im Plan. Dessen Endziel war aber von Anfang an die Bundesliga. Deswegen wäre der Aufstieg ein wichtiger Zwischenschritt, um die Dynamik unseres Projekts aufrechtzuerhalten.