Regionalliga Nordost - Luckenwalde verliert trotz starker Leistung in Chemnitz

So 06.04.25 | 17:23 Uhr

Bild: imago images/Creativ Sportpicture

Im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost hat der FSV Luckenwalde nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag kassiert. Am Sonntag verloren die Brandenburger beim Chemnitzer FC mit 0:2 (0:1) und fielen in der Tabelle somit zurück auf Rang 17.

Luckenwalde belohnt sich nicht

Im Stadion an der Gellertstraße bot sich den 3.467 Zuschauern über weite Strecken ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen dabei direkt mit dem ersten Torschuss in Führung, nachdem Robert Zickert einen Freistoßflanke per Kopf auf Kapitän Tobias Müller ablegte, der per Direktabnahme verwandelte (21.).

Luckenwalde machte nach dem Rückstand jedoch ordentlich Druck und dominierte die Partie nach dem Seitenwechsel. In der 50. Minute hatten die Brandenburger die Großchance auf den Ausgleich: Jonas Böhmert kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, CFC-Verteidiger Zickert bekam aber im letzten Moment noch einen Fuß an den Ball und klärte so zur Ecke. Mitten in der eigenen Drangphase kassierte der FSV dann jedoch das zweite Gegentor. Ein weiter Abstoß von Keeper Florian Palmowski kam direkt wieder zurück und landete vor den Füßen von Chemnitz-Stürmer Dejan Bozic, der den Schlussmann umkurvte und zum 2:0 einschob (62.). In der Schlussphase kamen beide Teams noch zu mehreren guten Chancen, konnten jedoch keine mehr nutzen. So blieb es am Ende bei der 0:2-Auswärtsniederlage Luckenwaldes.