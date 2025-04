BFC nur mit Unentschieden gegen Eilenburg, Altglienicke verliert in Greifswald

Do 17.04.25 | 22:23 Uhr

Nach einer chancenarmen ersten Hälfte ging der BFC in der 62. Minute durch einen Treffer von Bennedikt Wüstenhagen in Führung, der eine Flanke direkt abnahm und per Aufsetzer unhaltbar verwandelte.

In der Fußball-Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo am Donnerstagabend nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Berliner trennten sich im heimischen Sportforum Hohenschönhausen mit 1:1 (0:0) vom Tabellensechzehnten FC Eilenburg.

Danach waren die Gastgeber zwar die bessere Mannschaft, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen kam der FCE in einer kurzen Drangphase in der Schlussviertelstunde zum Ausgleich: Eine Flanke des eingewechselten Sören Acker fand Mitspieler Jonas Marx, der perfekt ins Eck einköpfte.

In der Tabelle konnte der BFC Dynamo trotzdem einen Platz nach oben auf Rang sieben klettern, weil die VSG Altglienicke zeitgleich in Greifswald verloren hat. An der Ostsee mussten sich die Berliner mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Dabei waren sie zunächst gut in die Partie gestartet und bereits in der fünften Minute durch einen Treffer von Eren Öztürk in Führung gegangen, der von der Strafraumkante unbedrängt abziehen konnte. Doch nach der Pause drehte der Gastgeber die Partie und sicherte sich durch einen Doppelpack des gebürtigen Berliners Soufian Benyamina (66. und 84.) den Sieg.