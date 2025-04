Zum fünften Mal in Folge verloren hat hingegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Beim neuen Tabellendritten FSV Zwickau unterlag die Mannschaft von Trainer Rejhan Hasanovic vor 4.000 Zuschauern mit 0:2 (0:1).

Dabei gingen die Gastgeber bereits in der zweiten Minute durch Veron Dobruna in Führung. Hertha drängte in der Folge auf den Ausgleich, kombinierte sich immer wieder gefällig vor das gegnerische Tor, traf aber nicht. Stattdessen besorgte Lukas Eisler in der 55. Minute den 2:0-Endstand. Der Widerstand der Berliner schien gebrochen, Erfurt war dem 3:0 näher als Hertha dem Anschluss-Treffer.

Mit weiterhin 37 Punkten verbleibt die Mannschaft nach der Niederlage auf Platz neun, kann aber im Verlauf des Spieltags noch von Chemnitz überholt werden.