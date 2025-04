Der SV Babelsberg 03 hat am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost eine knappe Niederlage kassiert. Beim FSV Zwickau unterlagen die Potsdamer trotz zwischenzeitlichem Ausgleich mit 1:2 (0:1). Durch den Treffer von Veron Dorbuna liefen die Babelsberger früh einem Rückstand hinterher (2.). Zwar dominierten sie anschließend die Partie, kamen aber nicht zu zwingenden Abschlüssen. Per Kopf gelang Jannis Lang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich (75.). Doch Luis Klein sorgte in der Nachspielzeit für den 2:1-Siegtreffer der Gastgeber (90.+3).