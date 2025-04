Die Viertligafußballer des SV Babelsberg 03 lassen in der Regionalliga Nordost weiterhin Konstanz vermissen. Am Freitagabend verloren die Potsdamer ihr Auswärtsspiel beim Halleschen FC mit 0:2 (0:1). Somit gehen sie mit 34 Punkten aus 29 Spielen und auf Platz zwölf der Tabelle ins Wochenende.

Berk Inaler brachte den Tabellenzweiten bereits in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Anschließend taten die Gastgeber das, was sie in dieser Regionalliga-Saison besonders gut machen: verteidigen. Nur 20 Gegentore hatten sie vor dem Spiel gegen Babelsberg in dieser Saison kassiert und auch am Freitagabend bewahrte die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann ihre weiße Weste.

Mitte der zweiten Halbzeit schoss sich Halle dann endgültig auf die Siegerstraße: In der 59. Minute erhöhte Lucas Halangk die Führung der Gastgeber auf 2:0. In der Folge gelang es Babelsberg nicht mehr, noch einmal zu verkürzen. Somit stand am Ende, eine Woche nach einer Auswärtsniederlage in Jena, der Sieg für die Gastgeber aus Halle.