Die Fußballer des FSV Luckenwalde haben in der Regionalliga Nordost wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Am Samstag gewannen die Brandenburger 2:0 (1:0) gegen den VFC Plauen. Luckenwalde schiebt sich damit auf den 16. Tabellenplatz, während Plauen abgeschlagen mit 18 Punkten am Tabellenende bleibt.