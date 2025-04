Der BFC Dynamo hat die Generalprobe für das Berliner Landespokal-Halbfinale erfolgreich gemeistert. Am Samstag gewannen die Weinroten in der Regionalliga gegen die VSG Altglienicke mit 3:0 (2:0). Beide Teams spielen am Ostermontag (16 Uhr) erneut gegeneinander, wenn es um den Einzug ins Pokalfinale geht.

Das Team von Dennis Kutrieb hatte die Partie im heimischen Sportforum von Beginn an im Griff. Ivan Knezevic (7. Minute) und Rufat Dadashov (36.) sorgten bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Der Treffer von Kristijan Makovec zur frühen Vorentscheidung markierte letztlich auch den 3:0-Endstand (52.).

In der Tabelle rückte der BFC mit dem Heimerfolg auf den 6. Platz vor, die VSG verharrt auf dem 8. Rang.