Viktoria kassiert deutliche Niederlage in Leipzig

In der Regionalliga Nordost hat Viktoria Berlin am Ostermontag eine deutliche Niederlage im Kellerduell hinnehmen müssen. Die Himmelblauen verloren auswärts bei Chemie Leipzig mit 0:4 (0:0) und fielen in der Tabelle somit hinter die Sachsen auf Rang 15.