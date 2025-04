Die VSG Altglienicke hat ihr Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Mittwochabend für sich entschieden. Im Nachholspiel des 23. Spieltages der Regionalliga Nordost setzten sich die Berliner mit 3:1 (0:0) durch.

Die Tore fielen allesamt in der zweiten Hälfte: Erst sorgten Patrick Kapp (55.) und Johannes Manske (70.) für einen komfortablen Vorsprung, dann wurde es in der Schlussphase nochmal spannend. Denn zunächst verkürzte Zwickaus Luis Klein in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 1:2 - doch Altglienickes Shean Mensah konterte postwendend mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand (90. +1). Durch den Dreier hat die VSG nach 28 absolvierten Partien nun 40 Punkte auf der Habenseite. In der Tabelle der Regionalliga Nordost belegt das Team den 9. Platz.