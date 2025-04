Hertha BSC ist nach Monaten der Krise im Flow - und mit Darmstadt kommt nun auch noch ein vermeintlich dankbarer Gegner ins Olympiastadion: Die Hessen verloren auswärts fünf Mal in Folge. Bleiben die drei Punkte in Berlin, weckt das Erinnerungen.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC peilt gegen Darmstadt 98 (Samstag, 13 Uhr) den vierten Sieg in Serie an. Damit würde das Team von Trainer Stefan Leitl im Berliner Olympiastadion wohl auch die letzten Restzweifel am Klassenerhalt ausräumen - und gleichzeitig eine mehr als zehn Jahre alte Bestmarke knacken: Zuletzt gelangen den Berlinern so viele Erfolge nacheinander in der Saison 2012/2013 unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay.