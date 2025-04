Hertha BSC hat seine letzten drei Spiele alle gewonnen. So soll es auch am Samstag im Olympiastadion weitergehen. Zu Gast ist mit Darmstadt 98 ein Gegner mit zwei Gesichtern, der zuletzt gerade auswärts Probleme hatte.

Colin Mahnke ist in Darmstadt geboren und schon seit seiner Kindheit Lilien-Fan. Er hat so von der Bundesliga bis in die Regional- und Oberliga alles miterlebt. Mahnke führt außerdem seit über sechs Jahren als Stadionmoderator durch die Heimspieltage der 98er. Außerdem spricht er in seinem Podcast Lilienliebe mit Ex-Spieler Toni Sailer über den SVD.

Hinter Darmstadt 98 liegen Jahre des Erfolgs. Nachdem sie in der Saison 2008 haarscharf an einer Insolvenz vorbeischlidderten, ging es von der Hessenliga bis ganz nach oben in die Bundesliga, aus der sie in der vergangenen Spielzeit jedoch als Tabellenletzter abstiegen.

Aktuell sind die Lilien ein Team mit zwei Gesichtern. "Wir hatten in der Hinrunde Gala-Auftritte, zum Beispiel beim 5:1 gegen Köln. Und auch Hertha haben wir 3:1 besiegt", sagt Podcaster und Darmstadt-Fan Colin Mahnke. "Aber gerade läuft es nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Zeitweise waren wir letzter in der Rückrundentabelle."

Erst drei Siege hat Darmstadt seit der Winterpause geholt und steht aktuell einen Platz hinter Hertha auf Rang 13. Am vergangenen Wochenende schöpften sie jedoch aus dem 1:0-Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn Fürth neues Selbstvertrauen und bauten den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Zähler aus. "Das ist ein gutes Polster. Unser Anspruch muss es sein, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen. Und da gehe ich auch von aus", sagt Mahnke.