Am Ostersonntag (13:30 Uhr) wartet mit dem SSV Ulm der Tabellenvorletzte der 2. Bundesliga auf die Berliner, die mit einem weiteren Erfolgserlebnis einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen würden.

Doch Coach Leitl ist gewart: "Die Ulmer sind ein sehr unangenehmer Gegner. Wenn man die Spiele anschaut, die sie gespielt haben, die waren sehr eng. Sie hätte auch mehr Punkte verdient gehabt aufgrund ihrer Spielleistung", so der Hertha-Trainer vor der Begegnung in Baden-Württemberg. "Sie haben in den letzten beiden Heimspielen Darmstadt und Magdeburg geschlagen, also wissen wir schon, was auf uns zu kommt."