Mit einem 6:1-Sieg gegen Gladbach haben sich die Union-Frauen vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Gejubelt wurde vor einer Zweitliga-Rekordkulisse von 14.047 Fans im Stadion An der Alten Försterei.

Gleichzeitig stellte Union auch einen neuen Zuschauerrekord für die 2. Liga auf: 14.047 Fans verfolgten Unions Sieg im Stadion An der Alten Försterei. Die bisherige Bestmarke, ebenfallls aufgestellt von Union, lag bei 6.676 Zuschauern am 13. April beim 4:0 gegen Ingolstadt .

Die Frauen des 1. FC Union haben den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga 2024 sicherten sich die Köpenickerinnen am Sonntagnachmittag bereits drei Spieltage vor Schluss mit einem 6:1 (4:1) gegen Borussia Mönchengladbach den Aufstieg in die Bundesliga. Damit hat Berlin erstmals seit 15 Jahren wieder einen Vertreter im Oberhaus der Frauen.

Von Beginn an war das Team von Trainerin Ailien Poese klar überlegen und ging früh in Führung. Nach einer Ecke verschätzte sich Gladbachs Keeperin Luisa Palmen und faustete am Ball vorbei. Anna Weiß reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (7.). Und es dauerte nicht lange, da jubelten die Köpenickerinnen erneut. Naika Reissner bekam kurz nach der Mittellinie den Ball, stürmte an allen Gegenspielerinnen vorbei und traf zum 2:0 (10.).

So dominant die Berlinerinnen in der Anfangsphase auftraten, so überraschend kam der Anschlusstreffer für die Gäste. Suus van der Drift wurde an der Strafraumgrenze bedient und überwand mit einem perfekten Schuss Unions Torfrau Cara Bösl (18.).

Damit war die kurze Unterbrechung der Union-Dominanz dann aber auch wieder beendet. Erst scheiterte Dina Orschmann im Eins gegen Eins an Palmen. Nach der anschließenden Ecke wusste sie die Unordnung vor dem Tor aber zu nutzen und erzielte das 3:1 (33.). Nach einer Ecke der Gladbacherinnen vollendete Lisa Heiseler einen Konter zum 4:1-Halbzeitstand (40.).