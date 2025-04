Nach zuletzt starken Auftritten gegen höher platzierte Vereine will Union nun auch in Leverkusen punkten. Die Köpenicker peilen dabei eine Premiere an: Noch nie konnte der Klub einen Auswärtssieg gegen die Werkself feiern.

Fußball-Bundesligist Union Berlin will mit dem dritten Auswärtssieg in Serie die Abstiegssorgen endgültig vertreiben. Allerdings haben die seit vier Partien ungeschlagenen Köpenicker mit Bayer Leverkusen am Samstag nicht nur den Titelverteidiger als Gastgeber, sondern zugleich einen Angstgegner: Noch nie konnte Union in Leverkusen gewinnen. Insgesamt gab es in den bisherigen 14 Bundesliga-Duellen gegeneinander lediglich einen Erfolg für die Köpenicker.