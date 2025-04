Das Topduell in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und Hannover-Burgdorf überträgt rbb|24 am Ostersonntag ab 15 Uhr im Livestream .

Gidsel und seine Füchse Berlin stecken mittendrin. Als Tabellenführer gehen sie in den Saisonendspurt und scheinen dem Traum von der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte näher den je. Und auch wenn die Saison erst im Juni endet, die Titelentscheidung könnte bereits in den kommenden fünf Tagen fallen.

"Dieses Jahr ist verrückt", analysiert Welthandballer Mathias Gidsel die aktuelle Tabellensituation in der Handball-Bundesliga. "Ich glaube nicht, dass es das in der Geschichte schonmal so gegeben hat. Es haben fünf Mannschaften die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden", so der Rückraumspieler.

Leo Prantner hat seinen Vertrag bei den Füchsen Berlin langfristig verlängert. Wie der Tabellenführer der Handball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier des 23-Jährigen bis 2029. Der Südtiroler war erst im Januar aus Balingen in die Hauptstadt gewechselt.

Mit dem Auswärtsspiel am Mittwoch beim THW Kiel und dem Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf am Sonntag stehen den Füchsen gleich zwei Duelle gegen direkte Meisterschaftskonkurrenten bevor. Wie wichtig diese für das große Ziel sind, daran ließ auch Geschäftsführer Bob Hanning keinen Zweifel. "Die Meisterschaft hängt für mich wirklich sehr von dieser Woche ab", sagt er.

Diese Favoritenrolle hatten die Berliner zuletzt verloren, nachdem sie gegen Erlangen ein bitteres Remis kassierten. Dass sie trotzdem auf der Spitzenposition in diese entscheidenden Duelle gehen, haben sie dem kommenden Gegner Hannover zu verdanken, der sich ebenfalls einen Patzer erlaubte: Am Sonntag verloren die Niedersachsen überraschend mit 30:36 gegen Göppingen.

Für den zweiten Gegner Kiel hätten die vergangenen Tage hingegen kaum besser laufen können. Nach einer durchwachsenen Saison hatten sich die Schleswig-Holsteiner eigentlich bereits aus dem Titelrennen abgemeldet, scheinen nun aber wieder beflügelt. Am Wochenende schlugen sie beim Final Four in Köln erst die Rhein-Neckar Löwen und dann im Endspiel Melsungen und kürten sich zum 13. Mal in der Vereinsgeschichte zum Handball-Pokalsieger.

"Sie haben vermutlich auch ein bisschen gefeiert, das kann ein Vorteil für uns sein“, so der Geschäftsführer Hanning. "Auf der anderen Seite muss man sagen: Wenn man einmal in so einen Flow reinkommt, kann das auch mal ganz schön bitter für den Gegner werden. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, was uns erwartet."