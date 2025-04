Ja, tatsächlich. Ich war im Auto, Höhe Gendarmenmarkt, also wirklich nah an der Geschäftsstelle. Ich sprach mit unseren Docs und hatte vorher den Bericht schon gelesen. Mir war fast klar, welche Konsequenz daraus zu ziehen ist. Danach gab es ein paar Telefonate, mit der Familie, mit dem Verein. Ich habe mich nach Hause begeben und habe das erst mal sacken lassen. Es hat ein paar Tage gedauert, bis es wirklich angekommen ist.

Schwierig. Ich glaube, gesund ist das auf gar keinen Fall. Das muss man schon sagen. Das ist aber der professionelle Leistungssport in der Regel nie, weil es bedeutet, an Grenzen zu gehen und teilweise auch darüber hinaus. Und gerade in Kontaktsportarten passieren natürlich auch viele Unfälle. Das ist das Risiko, das man eingeht.

Eine kurze Karriere war es ja auch nicht. Ich glaube, wenn ein Spieler mit 23 Jahren in die Liga kommt und dann bis 36 Jahren spielt, dann geht jeder von einer normalen Karriere aus. Bei mir hat das ganze einfach früher angefangen. Ich hatte das Glück, auch viele Spiele machen zu dürfen. Sicherlich sind die Belastungen ein Grund für den Zustand meines Körpers. Trotzdem bereue ich da nichts und will auch nichts missen.

- geboren 1995 in Gummersbach - wechselte in der Jugend nach Berlin - Profi-Debüt für die Füchse in der Saison 2012/13 - Debüt in der Nationalmannschaft 2014

Es ist schwer, da eine Stellschraube zu finden, wo man effektiv dran drehen kann. Die Bundesliga ist auf der einen Seite die stärkste Liga der Welt, sie ist aber auch die härteste Liga der Welt, was die Belastung angeht. Nichtsdestotrotz glaube ich, will auch kein Spieler darauf verzichten, eine Welt- oder Europameisterschaft zu spielen. Von daher ist es wirklich schwer, da auch eine Lösung zu finden mit allen Beteiligten.

Tatsächlich habe ich mich innerlich zu Beginn gewehrt, hier überhaupt hinzukommen. Ich komme wirklich vom Dorf und Berlin ist alles andere als ein Dorf. Das war am Anfang persönlich schwierig, gerade die ersten ein, zwei Jahre. Ich habe dann aber hier auch meine Frau gefunden, meine zwei Töchter sind in Berlin zur Welt gekommen. Das hat dann noch mal viel verändert. Bei den Füchsen habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt, hatte auch das Gefühl, dass ich ein Stück weit diesen Klub mitprägen konnte und auch weiterentwickeln konnte. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir haben immer um Titel mitspielen dürfen. Von daher hat für mich das Gesamtpaket einfach gepasst.

Der Geschäftsführer der Füchse, Bob Hanning, hat mal über Sie gesagt, dass Sie wie ein eigenes Kind für ihn seien. Wie würden Sie die Beziehung zwischen Ihnen beiden beschreiben?

In den drei Jahren unter Bob als Jugendtrainer war ich in einem Alter, wo ich mich ausprobiert habe, wo ich auch noch viel lernen musste. Es gab sicherlich auch mal Momente, wo man mal ein bisschen Gegenwehr gezeigt hat, wo es auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gab. Und ich glaube, unter Freuden ist es ja auch richtig, dass man dann vielleicht in der Sache eine unterschiedliche Meinung hat, aber im Grundsatz das Gleiche denkt und fühlt. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut zwischen uns.

Sie sind bei den Heimspielen der Füchse weiterhin dabei, sitzen immer nahe hinter der Auswechselbank. Wie ist das für Sie jetzt ja nah dran, aber eben doch nicht mehr mittendrin auf dem Spielfeld zu sein?

Schwierig, weil es genau sich so anfühlt: nah dran, aber doch weit weg. Man könnte auch sagen, man ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Es ist schön, den Kontakt zu haben, vielleicht auch noch mal so ein kleines Feedback zu geben, gerade für die jungen Spieler. Nichtsdestotrotz für mich persönlich ist es schwer, bei so einem Spiel wie gegen Kielce am Seitenrand zu sitzen und das ansehen zu müssen.