Rückraumspieler Matthes Langhoff von den Füchsen Berlin hat erstmals eine Nominierung für die Handball-Nationalmannschaft erhalten. Am Mittwoch wurde der gebürtige Neubrandenburger von Bundestrainer Alfred Gislason für die finalen EM-Qualifikationsspiele in den DHB-Kader berufen. Außer dem Rückraum-Linken sind auch die Füchse Nils Lichtlein und Tim Freihöfer Teil der 19-köpfigen Auswahl.

Die Partien finden am 7. Mai (19 Uhr) in der Schweiz und vier Tage später in Stuttgart gegen die Türkei (18 Uhr) statt.