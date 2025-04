So 13.04.25 | 20:23 Uhr

Mit einer furiosen Playoff-Leistung sind die Eisbären in die Finalserie eingezogen. Kai Wissmann spricht im Interview über die Gründe für den Leistungsschub, worauf es jetzt ankommt, und wie der Tod von Tobias Eder die Mannschaft geprägt hat.

rbb: Herr Wissmann, wie haben Sie es mit Ihrer Mannschaft geschafft, so scheinbar mühelos durch ihre Halbfinal-Serie gegen Mannheim zu rauschen?

Die Hauptrunde haben Sie mit den Eisbären noch auf dem zweiten Platz hinter dem ERC Ingolstadt abgeschlossen. Was ist in den Playoffs passiert, dass Sie jetzt so viel stärker und besser erscheinen?

Ich glaube, so viel ist gar nicht passiert. Vielleicht sind die Sinne nochmal ein paar extra Prozente geschärft, gerade in der Defensive. Auf jeden Fall besser geworden sind wir im Shotblocking. Ansonsten war ja auch Platz zwei schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber dass dann das Halbfinale gegen Mannheim mit 4:0 ausgeht, damit haben wir natürlich nicht gerechnet.

Weil Ingolstadt und Köln noch um das zweite Finalticket spielen, haben Sie jetzt eine deutlich längere Pause als Ihr zukünftiger Gegner. Ist das ein Vorteil?

Ich denke, zum Start der Finalserie, gerade in Spiel eins, könnte es sogar erstmal ein Nachteil sein. Wir sind dann vielleicht ein bisschen raus aus dem Rhythmus und der Gegner, wenn er jetzt noch länger spielt, ist einfach voll drin. Aber desto länger die Serie geht, könnte es dann natürlich wieder zu einem Vorteil für uns werden.