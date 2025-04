rbb|24: Herr Froböse, seit einiger Zeit werden einem gefühlt an jeder Berliner Straßenecke von sogenannten EMS-Studios purzelnde Kilos und wachsende Muskeln mit nur 20 Minuten Training pro Woche versprochen. Ist es so einfach?

Ich würde also jedem empfehlen, langsam anzufangen. Das wollen die Kunden aber oftmals nicht, weil sie ja ein Versprechen bekommen haben, dass innerhalb von 20 Minuten alles besser wird. Von der Trainingsmethodik her müsste man aber erstmal vier Wochen langsam einsteigen, um das Gewebe vorzubereiten. Erst dann könnte man langsam mit den Stromimpulsen höher gehen. Die Kunst besteht darin, den Kundenwunsch und die Gesundheit deckungsgleich zu bringen.

Grundsätzlich muss man sagen, dass das eine Trainingsform ist, die aus der Rehabilitation kommt. Das wurde insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt, um den Abbau der Muskulatur zu vermeiden, wenn Menschen über lange Zeit bettlägerig sind. Man setzt den Menschen Elektroden auf die Muskeln, die durch ein Stromsignal zur Aktivierung und Kontraktion angeregt werden. Das ist erstmal sinnvoll. Man hat diese Methode dann in den Fitness-Bereich transportiert, wobei diese Trainingsform erstmal wenig mit Fitness zu tun hat. Das ist eine Form der Muskelkräftigung.

Kaum ein Breitensport ist in den letzten Jahren so rasant gewachsen wie das Bouldern. Während in Berlin stetig neue Kletterhallen eröffnen und den Trend bedienen wollen, sorgen sich kleinere Betreiber bereits um ihre Existenz. Von Fabian Friedmann

Temperaturregulation ist immer ein Problem für den Organismus. Insbesondere dann, wenn man Kälte zu lange und zu intensiv anwendet. Man muss das in vernünftige Hände geben. Auch hier widerspricht der Kundenwunsch der Gesundheit: Es soll schnell und intensiv gehen, doch auch in dieser Methode geht das nicht. Auch hier ist es eher wirtschaftlich geprägt als gesundheitlich im Sinne des Kunden.

Ist das insgesamt ein Problem bei Fitness-Trends?

Man muss schon sagen, dass das alles sehr marketinggetrieben ist. Das ist ja auch klar, weil nun mal Aufmerksamkeit generiert werden muss – insbesondere in der Konkurrenz zu anderen Produkten. Das verleitet dazu, marktschreierisch Versprechen zu artikulieren, die nur bedingt haltbar sind. Der, der am meisten verspricht, wird wahrscheinlich auch die größten und meisten Kunden haben. Die große Gefahr steckt darin, dass man sich gegenseitig in den Marketingargumenten überbieten möchte – was für den Kunden erstmal attraktiv erscheint, aber immer mit Risiken einhergeht.

Wie kann man trotz allem seine Trainingsfortschritte erzielen, ohne die eigene Gesundheit zu gefährden?

Erstmal sollte man sich darüber klar werden, welches Ziel man hat. Dieses Ziel gilt es dann gegenüber dem Personal, mit dem man zu tun hat, zu formulieren und darum zu bitten, einen Trainingsplan aufzubauen, um das persönliche Ziel erreichen zu können. Man sollte sich auch immer erkundigen, ob es einen wissenschaftlichen Background gibt. Ist die Wirksamkeit der jeweiligen Methode zum Beispiel durch Studien erwiesen?

Und zuletzt gilt es, mit einem Fachmann über die potenziellen Gefahren zu reden. Denn es ist immer so: Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Je stärker die Wirkung ist, desto stärker ist in der Regel auch die Nebenwirkung. Gesundheit und Fitness kann man nicht kaufen, man muss sie selbst machen. Körperliche Aktivität ist das beste Medikament, weil es keine Nebenwirkungen hat.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jakob Lobach, rbb Sport.