Die Berliner Schwimmerin Elena Semechin ist die deutsche Parasportlerin des Jahres 2024. Die sehbehinderte Olympiasiegerin von Paris setzte sich bei der Wahl durch und wurde am Samstag bei der Gala des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) in Bonn ausgezeichnet. Mit Taliso Engel wurde ein weiterer Schwimmer und Olympiasieger zum Parasportler des Jahres gekrönt.

Als beste Mannschaft wurden am Samstag die deutschen Rollstuhlbasketballer geehrt. Die Auswahl hatte bei den vergangenen Sommerspielen mit Bronze erstmals seit 32 Jahren wieder eine Medaille bei den Paralympics gewonnen. Erfolgscoach Michael Engel, der das Nationalteam mittlerweile verlassen hat, erhielt den Preis für den Trainer des Jahres.

Die dritte Auszeichnung der Schwimmer holte Gina Böttcher als beste Nachwuchssportlerin. Die 24-Jährige, die in Brandenburg an der Havel geboren wurde und mittlerweile für den SC Potsdam schwimmt, war in Paris zu Silber geschwommen und hatte zuvor bereits drei EM-Goldmedaillen geholt.

Für Semechin war es nach 2021 bereits die zweite Auszeichnung zur Parasportlerin des Jahres. Die Berlinerin, die jüngst ihre Schwangerschaft verkündete, hatte bei den Spielen in der französischen Hauptstadt in Weltrekordzeit triumphiert. "Das ist für mich eine sehr große Wertschätzung", kommentierte Semechin ihre Auszeichnung am Samstag: "Das waren turbulente Jahre. Die Erinnerungen Revue passieren zu lassen, tut gerade richtig gut, denn die Spiele liegen nun doch ein paar Monate zurück und man ist wieder in seinem Alltag angekommen."