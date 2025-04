Die Teilnehmenden laufen über die Berliner Straße ins Potsdamer Stadtzentrum, über den Luisenplatz, vorbei am Hauptbahnhof bis nach Babelsberg. Die Ziellinie auf der Glienicker Brücke befindet sich exakt auf der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg.

Und die beiden Bundesländer liefern sich zur 20. Jubiläums-Ausgabe des rbb-Laufs ein Duell. In zwei Staffeln mit jeweils 14 Teilnehmern tritt Team Berlin gegen Team Brandenburg an. Beide Lauf-Teams bestehen aus rbb-Promis, Sportlern und Lauf-Fans aus dem rbb-Publikum. Für Team Berlin treten unter anderem rbb-Intendantin Ulrike Demmer, Abendschau-Moderator Sascha Hingst und Alba-Managerin und 3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst an. Im Team Brandenburg gehen u.a. die "DER TAG"-Moderatoren Nadine Heidenreich und Uwe Madel sowie der Netzhoppers-Geschäftsführer und WM-Dritte 2024 im Volleyball Dirk Westphal an den Start.