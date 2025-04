Start und Ziel befinden sich dabei wie gewohnt auf der Glienicker Brücke. Die 14,065 km lange Strecke führt über die Berliner Straße ins Potsdamer Stadtzentrum, über den Luisenplatz, vorbei am Hauptbahnhof bis nach Babelsberg. Die Ziellinie auf der Glienicker Brücke befindet sich exakt auf der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg. Auch in diesem Jahr können die Läuferinnen und Läufer alternativ zum Drittelmarathon eine 10-Kilometer-Strecke absolvieren.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) schickt am 27. April 2025 gemeinsam mit dem Stadtsportbund Potsdam Laufbegeisterte zum 20. Mal beim rbb-Lauf auf die Strecke. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Startschützin in diesem Jahr ist Britta Steffen. Die ehemalige Schwimmerin gewann bei den Olympischen Spielen 2008 jeweils Gold über 50 und 100 Meter Freistil.

Noch bis einschließlich 20. April gibt es die Möglichkeit, sich online unter www.rbb-lauf.de für eine der beiden Distanzen anzumelden. Die Teilnahme am Drittelmarathon ist für Läuferinnen und Läufer ab 14 Jahren und die Teilnahme am 10KM-Lauf für Läuferinnen und Läufer ab zwölf Jahren möglich. Im Paket enthalten sind die Startnummer inklusive Chip zur Zeitmessung, eine Finisher-Medaille, eine Urkunde und Verpflegungs- und Versorgungspunkte entlang der Strecke und im Zielbereich.

Der rbb-Lauf findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Anlässlich dieses Jubiläums ist eine besondere Aktion geplant: Mit je einer Laufstaffel soll ein Team Berlin gegen ein Team Brandenburg gegeneinander antreten. Die Staffeln bestehen dabei aus bekannten Gesichtern und Stimmen aus dem rbb-Fernsehen und Radio, prominenten Sportlerinnen und Sportlern aus der Region und auch Zuschauern und Zuhörern. Wenn Sie also mitmachen und den Sieg für Team Berlin oder Team Brandenburg erlaufen wollen, dann bewerben Sie sich gerne per Mail an "laufstaffel@rbb-online.de".

Für das Team Berlin gehen unter anderem Abendschau-Moderator Sascha Hingst und Moderator Tim Koschwitz von 88,8 an den Start. Für das Team Brandenburg werden unter anderem die "DER TAG"-Moderatoren Nadine Heidenreich und Uwe Madel die Laufschuhe schnüren. Jede Läuferin und jeder Läufer hat einen Kilometer zu absolvieren, die Staffeln bestehen also aus je 14 Personen. Am Ende gibt es ein Get Together zwischen TV-Gesichtern, Radio-Stimmen, Sportlern und Publikum.