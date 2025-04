So 06.04.25 | 17:24 Uhr

Viktoria kam erst im zweiten Durchgang in Schwung: "In der ersten Halbzeit hat Magdeburg uns das Leben schwer gemacht, hat gut verteidigt", sagte die sportliche Leiterin von Viktoria, Catharina Schimpf, nach der Partie. "Es war kein einfacher Gegner."

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben die Generalprobe vor dem Regionalliga-Spitzenspiel gegen Verfolger RB Leipzig II gemeistert. Am Sonntagnachmittag gewann das Team von Miren Ćatović gegen den 1. FC Magdeburg mit 5:0 (1:0). Vier Tore erzielten die Berlinerinnen selbst, durch Aylin Yaren (4., 62.Minute), Laura Casanovas Diaz (61.) und Nina Ehegötz (75.). Das 5:0 fiel durch ein Eigentor der Magdeburgerinnen (84.).

Mit dem Erfolg führen die Berlinerinnen weiter die Regionalliga Nordost an, am kommenden Sonntag (14 Uhr) gastieren sie im Topspiel beim Tabellenzweiten Leipzig, das am Sonntag überraschend gegen Jena verlor und nun drei Punkte Rückstand auf die Himmelblauen hat.