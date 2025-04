Die Titelverteidigerinnen von Alba Berlin haben das zweite Spiel des Playoff-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga am Montagabend mit 67:70 (30:39) gegen die Saarlouis Royals verloren. Damit gleichen die Gäste aus dem Saarland in der “Best-of-Five"-Serie zum 1:1 aus. Die Partie am Samstag hatten die Berlinerinnen, ebenfalls zu Hause, mit 66:57 gewonnen.

In der heimischen Sömmeringhalle lief Alba Berlin vor 1.770 Fans von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während den Berlinerinnen zu Beginn viele Fehler passierten, zeigte sich Saarlouis sofort hochkonzentriert und effektiv. Ende des ersten Viertels betrug der Rückstand bereits 16 Punkte. Im zweiten Viertel verteidigte Alba dann aggressiver und war auch offensiv präsenter. Ein Dreier von Deeshyra Thomas brachte die Berlinerinnen kurz vor der Halbzeit wieder auf neun Punkte ran.