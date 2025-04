Das WC im Stadion, ein archaischer Ort: Gibt es den Trend der Klo-Demontage im Fußball? Zumindest häufen sich die Berichte. Fanforscher Jonas Gabler sieht einen Grund in der Veränderung der Altersstruktur in Arenen. Von Shea Westhoff

Handelt es sich dabei um einen Trend unter Fußballfans? Oder geht es, größer gedacht, ganz generell um den Hang einiger Männer, den inneren Schweinehund von der Leine zu lassen, sobald niemand hinguckt? Oder, um das Ganze vollends auf die Metaebene zu hieven: Erhält die Debatte über die demolierten Stadiontoiletten nur deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil eine verunsicherte Gesellschaft besonders empfänglich ist für die Faszination eines doppelten Tabubruchs – nämlich Gewalt in einem fäkalen Umfeld? Ist das Thema also lediglich aufgebauscht?

Zahlreiche Energie-Fans reisten vor zehn Tagen per Zug vom Auswärtsspiel in München zurück nach Cottbus. Mitpassagiere erheben schwere Vorwürfe von sexistischen und rassistischen Beleidigungen sowie Drohungen. Auch die Deutsche Bahn wird kritisiert.

Eine gesellschaftliche Faszination für das Thema erkennt Fanforscher Jonas Gabler jedenfalls schon daran, dass sich der Großteil medialer Anfragen in den vergangenen drei, vier Wochen um Stadionklos drehten. Der in Berlin geborene Politikwissenschaftler betont jedoch: "Ich nehme weder einen Trend noch einen Bestandteil einer Fankultur wahr, bei dem es darum geht, irgendwelche Toiletten zu zerstören." Auch eine grundsätzliche Zunahme der Aggressivität beobachte der Wissenschaftler nicht.

Allerdings gibt eben es auch keine Statistik, die Gewaltanwendungen an Klobrillen und WC-Kabinen in Fußballarenen verzeichnen würde. Was es aber gibt: die zum Almanach ausgewachsene Zahl an Medienberichten.