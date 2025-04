Die Berlin Volleys haben zum Auftakt des Halbfinales um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eine eindrucksvolle Vorstellung abgeliefert. Das erste von maximal fünf Play-off-Spielen gegen die Grizzlys Giesen gewann der deutsche Rekordmeister am Samstag mit 3:0 (33:31, 25:115, 25:16). Vor 4.123 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war bei den Berlinern Außenangreifer Moritz Reichert der herausragende Akteur.

Die zweite Begegnung beider Teams findet bereits am Mittwoch in Hildesheim statt. Am 13. April haben die Volleys dann im dritten Spiel wieder Heimrecht.