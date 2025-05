Am Samstag (14:30 Uhr) duellieren sich der VfB Krieschow und der RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf um den Titel im Brandenburger Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive des Livestreams auf rbb24.de.

Dabei gelang dem RSV Eintracht die große Sensation im Pokal-Halbfinale. Der mitgliederstärkste Verein in der Region Potsdam-Mittelmark schaltete Drittligist Energie Cottbus mit 3:1 im Elfmeterschießen aus . Großer Held in diesem Fußballkrimi: RSV-Torhüter Daniel Hemicker, der gleich drei Elfmeter halten konnte und seinen Verein damit erstmals in ein Landespokalfinale brachte. Der VfB Krieschow setzte sich im zweiten Halbfinale gegen den favorisierten Regionalligisten FSV Luckenwalde mit 2:1 durch.

Beide Finalisten sind in der NOFV-Oberliga Süd beheimatet und werden das auch in der kommenden Saison sein. Krieschow belegt aktuell den zweiten Platz in der Tabelle, 17 Punkte hinter dem bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. Der RSV Eintracht liegt auf Rang vier.

In den direkten Duellen beider Teams in der Liga blieb der RSV in beiden Spielen jeweils ohne Torerfolg. Zuhause kam man in der Hinrunde nicht über ein 0:0 hinaus. Bei der Final-Generalprobe vor zwölf Tagen verloren die Stahnsdorfer in Krieschow mit 0:3, VfB-Torjäger Andy Hebler traf doppelt und führt darüber hinaus mit 20 Treffern die Torjägerliste der Oberliga Süd mit an.

Ohnehin sollte der RSV Eintracht vor der Krieschower Offensive gewarnt sein. Neben Hebler überzeugte in dieser Saison auch der Brasilianer Miguel Peireira Rodrigues, der mittlerweile bei 17 Saisontoren steht und bereits siebenmal im Landespokal netzen konnte. Beide Stürmer trafen auch beim 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende beim Ludwigsfelder FC. Hebler will darüber hinaus seinen Tor-Rekord im Brandenburger Landespokal ausbauen: 36 Tore in 25 Spielen stehen für ihn bislang zu Buche.

Der RSV spielte zuletzt 1:1 gegen Union Sandersdorf, damit wartet das Team seit fünf Spielen auf einen Sieg. Somit fällt Krieschow klar die Favoritenrolle zu. Vor drei Jahren stand Krieschow schon mal im Finale. 2022 verlor das Team aus Spree-Neiße gegen Energie Cottbus mit 0:2. Diesmal soll es anders laufen für den Klub aus der Lausitz.