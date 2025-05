Mit dem Duell zwischen dem zweimaligen Superbowl-Champion Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons erlebt Berlin sein erstes NFL-Hauptrundenspiel überhaupt. Das sogenannte Deutschland Game steigt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am 9. November im Olympiastadion. Eine offizielle Mitteilung der nordamerikanischen Football-Liga wird am Dienstagnachmittag erwartet.

Nachdem die National Football League (NFL) aus den USA in den vergangenen Jahren bereits in Frankfurt und München gastierte, kommt sie 2025 nach Berlin. Hier kommen dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was bereits über das NFL-Spiel in Berlin bekannt ist

Mit den Atlanta Falcons kommt nun ein Team nach Berlin, das zuletzt im Titelrennen kaum eine Rolle gespielt hat. Im Jahr 2016 stand die Franchise zuletzt im Super Bowl - seitdem erreichten die Falcons aus dem US-Bundesstaat Georgia nur ein einziges weiteres Mal die Playoffs. Auch die Indianapolis Colts warten seit der Saison 2020/21 auf eine Teilnahme an der Postseason.

So oder so dürfte es am 9. November in Berlin ein großes Football-Spektakel geben. Das zumindest lassen die vergangenen NFL-Besuche in München und Frankfurt vermuten, wo im Vorfeld millionenfache Ticket-Anfragen nur ein Ausdruck des Hypes rund um die Spiele waren.

In Berlin war die US-amerikanische NFL zuletzt in den 1990er-Jahren mit insgesamt fünf Vorbereitungsspielen zu Gast. Die nun neue Zusammenarbeit mit der NFL ist so ausgelegt, dass bis 2029 insgesamt bis zu drei Spiele im Berliner Olympiastadion ausgetragen werden könnten.