Die Spielzeit von Energie Cottbus steuert auf ein dramatisches Finale zu. Die Lausitzer peilen die Aufstiegsrelegation an - doch die ist selbst bei einem Sieg am letzten Spieltag nicht garantiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am Samstag (13:30 Uhr) empfängt der FC Energie Cottbus den FC Ingolstadt. Die Lausitzer haben mit dem Sieg in Rostock Platz drei zurückerobert, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Sie gehen also von der Pole Position in den letzten Spieltag.

An dem müssen sie ihr Heimspiel möglichst gewinnen, um im Fernduell mit dem punktgleichen viertplatzierten Verfolger 1. FC Saarbrücken weiter alle Trümpfe in der Hand zu halten. Die Saarländer spielen zu Hause gegen Borussia Dortmund II, ebenfalls am Samstagnachmittag. Hansa Rostock, das noch in Lauerstellung ist, gastiert parallel bei Hannover 96 II.