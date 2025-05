Nach einem holprigen Start benötigten beide Seiten knapp fünf Minuten, um besser in Bewegung - und in die Begegnung - zu kommen. Alba agierte von Beginn an auf Augenhöhe, zeigte sich gut in den Passwegen und Rotationen. Beim Stand von 10:9 für Ulm vergab Yanni Wetzell zunächst, doch Malte Delow holte sich den Offensivrebound und versenkte den Ball im Korb zur Führung.

Die Zuschauer in der "ratiopharm Arena" in Ulm sahen ein zügiges Spiel. Es ging Hin und Her, aber Abschlüsse wurden häufig liegengelassen. Auf Berliner Seite gab Michael Kessens immer wieder wichtige Impulse und traf per Korbleger zum zwischenzeitlichen 17:12 für Alba. Kurze Zeit später ging ein kurzweiliges erstes Viertel mit einer 24:20-Führung für die Gäste zu Ende.