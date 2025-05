Die Basketballer von Alba Berlin haben den direkten Einzug in die Playoffs verpasst. Der Vizemeister hatte am letzten Spieltag spielfrei und musste von der Couch aus mit ansehen, wie die MLP Academics Heidelberg in der Verlängerung die Skyliners Frankfurt mit 84:75 niederrangen und die Berliner damit in die Play-Ins schickten.