Rechenspiele - So kommt Alba Berlin direkt in die Playoffs der Basketball-Bundesliga

Sa 10.05.25 | 10:04 Uhr

Bild: IMAGO/camera4+

Für Alba Berlin ist die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga bereits beendet. Dennoch bleibt die Frage: Geht's direkt in die Playoffs oder erstmal in die undankbaren Play-Ins? Alle Szenarien im (sehr) genauen Überblick. Von Jakob Lobach

Kurz vor dem Ende der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga (BBL) hofft Alba Berlin weiterhin auf den direkten Einzug in die Playoffs. Nach dem Sieg im finalen Hauptrundenspiel gegen Göttingen stehen die Berliner in der Tabelle aktuell auf Rang sechs, dem letzten direkten Playoff-Platz. Allerdings müssen die 16 anderen BBL-Klubs am Sonntag noch einmal spielen, so dass Alba auch noch auf Platz fünf oder in den Play-Ins landen könnte. Der schriftliche Rechenschieber für alle, die es noch genauer wissen wollen.

Die tabellarische Ausgangslage im Playoff-Rennen

Platz 4: Chemnitz Niners | 31 Spiele | 18:13-Bilanz

Platz 5: Würzburg Baskets | 31 Spiele | 18:13-Bilanz

Platz 6: Alba Berlin | 32 Spiele | 18:14-Bilanz

Platz 7: Academics Heidelberg | 31 Spiele | 17:14-Bilanz Im ersten Schritt entscheidet die Anzahl an Siegen über die Tabellenpositionen. Haben zwei oder mehr Mannschaften gleich viele Siege auf dem Konto, hat der direkte Vergleich seinen Auftritt. Hier entscheidet zunächst, wie viele Siege die Teams in ihren direkten Duellen gefeiert haben. Besteht auch hier Gleichstand, entscheidet die Korbdifferenz aus den Spielen.

Die letzten Spiele der direkten Konkurrenz am Sonntag

Basketball Löwen Braunschweig – Würzburg Baskets

Baskets Oldenburg – Chemnitz Niners

Academics Heidelberg – Frankfurt Skyliners

Variante 1: Alba klettert noch hoch auf Platz fünf

Damit Alba am Wochenende von der Couch aus noch einen Tabellenschritt nach oben macht, bräuchte es einen Sieg von Würzburg und eine Niederlage von Chemnitz gegen Oldenburg. Bei dieser Konstellation würde es - zumindest für Alba - auch keinen Unterschied machen, wie Heidelberg spielt.

Sowohl einen direkten Vergleich mit Chemnitz als auch einen Dreiervergleich mit Chemnitz und Heidelberg würde Alba über die Korbdifferenz in den direkten Duellen gewinnen. Fraglich ist bei alldem, ob Alba sich über Platz fünf überhaupt freuen würde - schließlich könnten die Berliner dann bereits in einer möglichen Halbfinal-Serie auf den FC Bayern Basketball treffen. Als Sechster könnte man dem Titelverteidiger und -favoriten bis zum Finale aus dem Weg gehen.

Variante 2: Alba bleibt Sechster

Sollten Chemnitz und Würzburg ihre finalen Spiele gewinnen, wäre Alba sicher Sechster, weil Heidelberg maximal noch mit den Berlinern gleichziehen könnte. In diesem Fall käme Albas besseres Korbverhältnis aus den Duellen mit den Academics zum Tragen. Alba bleibt ebenfalls Sechster, wenn Würzburg und Heidelberg am Sonntag verlieren. Dabei wäre es irrelevant, ob Chemnitz zum Hauptrundenabschluss gewinnt oder verliert. Sowohl in einem Zweiervergleich mit Würzburg als auch in einem Dreiervergleich inklusive Chemnitz würde Alba in Sachen Siegen gegen die direkte Konkurrenz den letzten und damit sechsten Platz belegen.

Variante 3: Alba verpasst als Siebter die direkte Playoff-Qualifikation

Zu guter letzt das Berliner Schreckensszenario, in dem Alba die Playoffs nicht direkt erreicht, sondern stattdessen noch in die sogenannten Play-Ins muss. Damit dies eintritt, müsste Heidelberg am Sonntag gewinnen, Würzburg hingegen verlieren. In diesem Fall wäre es aus Albas Sicht egal, ob Chemnitz sein letztes Hauptrundenspiel gewinnt oder verliert. Denn die Berliner hätten sowohl in einem Dreiervergleich mit Würzburg und Heidelberg als auch in einem ultimativen Vierervergleich die schlechteste Bilanz.

Was sind die Play-Ins überhaupt?

Seit der vergangenen Saison 2023/24 haben in der Basketball-Bundesliga mithilfe der Play-Ins auch der Tabellenneunte und -zehnte nach der Hauptrunde noch Chancen auf die Postseason. In den Play-Ins spielen zunächst der Hauptrundensiebte und -achte in einem Spiel den siebten Playoff-Platz aus. Gleichzeitig treffen auch der Neunte und Zehnte im direkten Duell aufeinander. Für den Verlierer dieses Spiels ist die Saison beendet. Der Gewinner hingegen darf in einem letzten Play-In-Spiel gegen den unterlegenen Siebten oder Achten um das dann wirklich letzte Playoff-Ticket spielen. Wie auch in den Playoffs haben die besserplatzierten Teams Heimspiele.

