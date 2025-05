Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga - Mit neuer Energie und defensiver Dominanz in Richtung Playoffs

Do 01.05.25 | 18:10 Uhr | Von Jakob Lobach

Camera4+ | Collage: rbb Audio: Nikolaus Hillmann | rbb24 Inforadio | Bild: Camera4+ | Collage: rbb

Sechs Siege aus sieben Spielen im April - kurz vor Saisonende ist Alba Berlin mittendrin im Rennen um die Bundesliga-Playoffs. Neue Energie ist die Grundlage vieler Gründe für den Aufschwung unter Trainer Pedro Calles. Von Jakob Lobach



"Ich habe seit einem Monat nicht mehr auf die Tabelle geschaut", sagt der noch nachschwitzende Martin Hermannsson am Mittwochabend auf dem Weg in Richtung Kabine von Alba Berlin. Was vielleicht etwas überspitzt formuliert war, wäre dennoch verständlich. Schließlich bewegte sich Alba diese Saison zumeist fernab der eigenen Ansprüche und den Playoffs-Plätzen der Basketball Bundesliga (BBL). Nach dem dominanten 90:62-Sieg gegen den MBC am Mittwoch hätte ein Blick auf die Tabelle allerdings für versöhnliche Freude sorgen können. Exakt zehn Tage und ein Spiel vor Ende der regulären Saison hat Alba Berlin sogar wieder realistische Chancen auf Platz sechs und damit den direkten Einzug in die Playoffs. Der Aufschwung der Berliner ist zwar nicht schwankungsfrei, aber dennoch klar erkennbar. Eine Erklärung in fünf Gründen.

Albas neue Energie

Wenngleich Siege in Basketballspielen vielschichtige Angelegenheiten sind, ist eine Frage in ihrer Nachlese nicht selten ausschlaggebend: Welche Mannschaft hat mit mehr Intensität gespielt? Von zwei ähnlich guten Teams wird in aller Regel derjenige gewinnen, der in der Defensive mit schnelleren Füßen rotiert, beim Rebound härter ausboxt und offensiv bis in die Schlussphase explosiv agiert. Bei Alba war all das zuletzt zwar nicht immer, aber eindeutig immer öfter der Fall. Den mittellosen MBC erstickte Alba mit harter Defense über das ganze Feld förmlich – bis zur letzten Minute. Auch gegen die Niners Chemnitz arbeitete Alba am Wochenende unermüdlich und überrannte den Gegner offensiv regelrecht. Die mentale Komponente ist dabei nicht zu unterschätzen. Schließlich braucht der Körper auch Energie, um saubere defensive Rotationen und kluge offensive Entscheidungsfindung leisten zu können. Energie, die sich ohne die Doppelbelastung der Euroleague logischerweise leichter aufbringen lässt.

Pedro hat festgelegt, welche Spieler in welchen Situationen den Ball bekommen sollen und wer in der Defense welche Aufgaben hat. Martin Hermannsson, Kapitän Alba Berlin

Der verspätete Trainereffekt

Zwei Siege zum Start, dann sechs Niederlagen in Serie – der berühmte Trainereffekt schien auszubleiben als Pedro Calles Mitte März den Trainerstuhl von Landsmann Israel Gonzalez übernahm. Mittlerweile ist er deutlich erkennbar und vielleicht der Hauptgrund für die sechs Siege aus sieben BBL-Spiele, die Alba im April feiern konnte. "Israel war ein Trainer, der uns sehr viele Freiheiten gegeben hat", erklärt Kapitän Hermannsson. Einziges Problem: In Albas verhältnismäßig junger Mannschaft führten diese offensiv wie defensiv häufig zu Stückwerk statt selbstbestimmter Genialität. Unter Calles scheint nun in vielerlei Hinsicht mehr Klarheit zu herrschen. "Pedro hat festgelegt, welche Spieler in welchen Situationen den Ball bekommen sollen und wer in der Defense welche Aufgaben hat", sagt Hermannsson, "das haben wir gebraucht." Die bereits erwähnte Energie kommt noch dazu: Fast ununterbrochen tigert Calles die Auslinie entlang, er bejubelt seine Schützlinge nach gelungenen Aktionen mit geballten Fäusten und fordert sie immer wieder auf, sich auf dem Parkett untereinander auszutauschen.

Gewohnte Gestik von Pedro Calles: "Kommt zusammen" | Bild: IMAGO/camera4+ |Collage: rbb

Eine dominante Defensive

Allen voran in Albas Defensive wirken die Handschrift von Calles und die verbesserte Kommunikation. In Kombination mit der neuen Energie und veränderten Einsatzzeiten zugunsten defensivstarker Akteure machten sie Albas Defensive zuletzt zur besten der gesamten BBL. Allen voran die Pick-and-Roll-Verteidigung und die Rotationen zum Helfen von geschlagenen Mitspielern hat Alba angepasst und bereinigt. "Wir starten jedes Training mit einem 30-minütigen Defensivdrill", sagt Hermannsson, "dadurch entstehen Gewohnheiten." Deren Effekte lassen sich auch in Zahlen messen: In den sieben BBL-Spielen im April kassierte Alba im Durchschnitt lediglich 70 Punkte. Ein außergewöhnlicher Wert, insbesondere, wenn man ihn mit den 83 Punkten vergleicht, die Alba in den Hinspielen gegen dieselben sieben Gegner im Schnitt kassiert hatte.

Ein offensichtlicher Offensivfluss

Dass auch Albas Offensive mittlerweile seltener stockt, ist das Ergebnis einer sportlichen Kettenreaktion. Durch mehr Ballgewinne und mehr Rebounds nach gegnerischen Fehlwürfen kommen die Berliner offensiv immer häufiger ins Laufen. Das bringt mehr einfache Punkte, die Albas Akteuren wiederum mehr Selbstvertrauen verschaffen. Die Folgen hiervon sind – welche ein Wunder – mehr Punkte auch aus weniger einfachen Würfen.

Hinzukommen eine seit langem beeindruckend heiße Hand von Wurfspezialist Matt Thomas, sowie ein wiedererstarkter Martin Hermannsson. Der Kapitän führt unter Calles wieder weniger fehleranfällig Regie in einem Offensivsystem, dessen Spielzüge gefühlt mehr Ausstiege in Form von Wurfoptionen bieten. Davon profitieren auch Spieler wie Jonas Mattisseck oder Malte Delow, dessen Output zuletzt wieder größer wurde.

Gibt die Richtung in Sachen Intensität vor: Albas Justin Bean | Bild: IMAGO/camera4+

Die Rückkehr von Justin Bean

Mitunter wirkt der US-Amerikaner in seinen Aktionen auf dem Parkett für das untrainierte Basketballauge unauffällig bis ungelenk. Dabei macht Bean alles, was für Albas Aufschwung entscheidend ist. Der Flügelspieler trifft seine freien Dreier, ist defensiv einer der besten Balldiebe der BBL, kämpft kompromisslos um jeden Rebound und hechtet nach jedem freien Ball. Ein Paradebeispiel aus dem Spiel gegen den MBC: Nach einem Alba-Fehlwurf tippte Bean den Ball aus dem Gedränge unter dem Korb in Richtung Seitenlinie. Weil dort aber kein Mitspieler stand, sprintete Bean selbst los, hechtete über die Bande, rettete den Ball vor dem Aus und bereitete einen Korbleger von Tim Schneider vor. Von den 14 BBL-Spielen, die Bean rund um den Jahreswechsel mit gebrochener Hand verpasste, gewann Alba nur sieben. In den elf BBL-Spielen seit seiner Rückkehr hingegen gab es acht Siege. Mittlerweile scheint es, als dürften diese Saison noch weitere folgen – auch über das letzte reguläre Saisonspiel gegen den Tabellenletzten aus Göttingen (08. Mai) hinaus.

Sendung: rbb24, 30.04.2025, 21:45 Uhr