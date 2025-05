Die Berliner Basketballerin Satou Sabally hat ihre Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer abgesagt. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag gegenüber dem Sport-Informations-Dienst mit. Zuvor hatte das Magazin "BIG - Basketball in Deutschland" über Saballys Entscheidung berichtet.

Alba Berlin hat am letzten Spieltag einen großen Schritt in Richtung BBL-Playoffs gemacht. Die Hauptstädter schlugen die bereits abgestiegene BG Göttingen mit dem siebten Sieg aus den letzten acht Spielen verdient wie deutlich mit 101:69.

Die 27-Jährige will sich laut BIG "verstärkt auf die WNBA-Saison" konzentrieren, die am 16. Mai beginnt, und legt deshalb eine Pause ein. Sabally war erst im Frühjahr von den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt. "Wir haben einige Gespräche mit Satou geführt und hätten sie natürlich sehr gerne im Team gehabt. Letztlich respektieren wir ihre Argumente und ihre Entscheidung. Trotzdem werden wir mit einer ganz starken Mannschaft in die Women’s EuroBasket gehen", so Armin Andres, DBB-Vizepräsident für Leistungssport.

Satou Sabally war im Vorjahr entscheidend bei der Qualifikation der deutschen Basketballerinnen für die Olympischen Spiele in Paris. Dort belegte das Team den siebten Platz.

Die Europameisterschaft findet in diesem Jahr auch in Deutschland statt. Die DBB-Frauen absolvieren ihre Vorrundenspiele gegen Schweden (19. Juni), Spanien (20.) und Großbritannien (21.) in der Inselpark Arena in Hamburg. Die Finalrunde wird in Piräus, Griechenland, ausgetragen.