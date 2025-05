Do. 22.05.25 | 20:26 Uhr | Von Marc Schwitzky

Hertha BSC lädt am Sonntag zur Mitgliederversammlung an. Zwar wird nicht gewählt, brisant könnte sie dennoch werden. Nach einer schwachen Saison und Personalchaos auf der Führungsebene werden die Hertha-Mitglieder Kritik üben. Von Marc Schwitzky

Es ist mal wieder so weit: Fußball-Zweitligist Hertha BSC lädt am kommenden Sonntag zur Mitgliederversammlung (MV) ein. Die Begegnung von Vereinsgremien und Fans findet in Halle 22B der Messe Berlin statt, um 11 Uhr ist Anpfiff.

Die Berliner sind einer der letzten Profi-Klubs, die noch zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr anbieten - das bedeutet auch, dass nicht jede MV von gleich großer Bedeutung ist. Die vergangene Veranstaltung im November 2024 war noch ohrenbetäumbender Lautstärke begleitet, schließlich wurden ein neues Präsidium und ein neuer Präsident des eingetragenen Vereins gewählt.

Am kommenden Sonntag werden aber (vermutlich) keine 50-Euro-Scheine verbrannt, uminösen Umschläge geöffnet und Badehosen vorgezeigt - denn es stehen keinerlei Wahlen an. Stattdessen wird die MV wohl einen starken Informations- und Diskussionscharakter haben, schließlich ist es die erste Zusammenkunft seit dem noch jungen Saisonende 2024/25. Herthas Gremien um Präsident Fabian Drescher werden ihren Mitgliedern viel Sicherheit in unruhigen Zeiten schenken müssen.