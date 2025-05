Nächste Hertha-Generation ohne Spielzeit - Stockt der Berliner Weg?

Do. 29.05.25 | 08:20 Uhr | Von Marc Schwitzky

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Kein Verein in Fußball-Deutschland definiert sich aktuell so sehr über seine Talentförderung wie Hertha BSC. Doch 2024/25 blieb die nächste Talente-Generation aus. Ein systemisches Problem oder die Normalität unterschiedlich guter Jahrgänge? Von Marc Schwitzky

Der "Berliner Weg" lebt – zumindest auf den ersten Blick. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat auch in der vergangenen Saison seiner eigens auferlegten Philosophie die Treue gehalten und zahlreichen Eigengewächsen Spielzeit bei den Profis ermöglicht. Ibrahim Maza, Linus Gechter, Pascal Klemens, Derry Scherhant, Marten Winkler, Marton Dardai waren Stamm- bis Rotationsspieler. Auch ältere Akademie-Absolventen wie Palko Dardai, Marius Gersbeck und Dennis Smarsch kamen zum Einsatz. Boris Mamuzah Lum durfte zumindest etwas bei den Profis hineinschnuppern, der heute 17-Jährige kam auf drei Kurzeinsätze und insgesamt 29 Zweitliga-Minuten. Insgesamt elf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kamen bei Hertha zum Einsatz. "Kein anderer Verein der 1. und 2. Liga verfügt über mehr Einsatzminuten von selbstausgebildeten Spielern im Laufe dieser Saison", resümiert Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber gegenüber rbb|24 stolz. Der zweite Blick aber könnte ein kritischeres Fazit ziehen.

29 Minuten

Denn ja, mit den genannten Spielern waren zweifelsohne viele Eigengewächse wichtiger Bestandteil der Hertha-Profis. Maza und Scherhant haben sich in der abgelaufenen Saison sogar so gut entwickelt, dass sie nun in die 1. Bundesliga (Maza zu Leverkusen, Scherhant zu Freiburg) wechseln. Um Marton Dardai und Klemens ranken sich immer wieder Gerüchte um einen Gang ins Oberhaus. Gechter hat sich in der Innenverteidigung festgespielt. Und doch lässt sich ein Haar in der blau-weißen Suppe finden, denn: Eigengewächse, die vor der Saison 24/25 noch keine Profis waren, kamen in der abgelaufenen Spielzeit auf mickrige 29 Einsatzminuten – konzentriert auf allein Mamuzah Lum. Kein einziges weiteres Talent durfte sein Debüt feiern oder gar festerer Bestandteil der Profis werden. Sprich: nach den durchaus etablierten Mazas, Gechters und Scherhants kam bei Hertha zuletzt kein Talent mehr nach. Ein verlorenes Jahr für die Generation nach ihnen.



"Aber auch sie alle haben zwei bis drei Spielzeiten gebraucht, bis sie stabil im Profifußball angekommen sind. Es wird weiterhin unser klares Ziel sein, die nächsten jungen Spieler an die Profimannschaft heranzuführen, aber es bedarf auch Entwicklungs- und regelmäßiger Spielzeit über die U19 und U23, bis der Sprung in den Profifußball gelingt", erklärt Sportdirektor Weber.

Was sind die Gründe für die mangelhafte Einbindung neuer Talente?

Ein Grund, warum dieses Vorhaben in der abgelaufenen Saison scheiterte, ist sicherlich der Saisonverlauf. Hertha strauchelte beinahe die gesamte Spielzeit, musste einen Trainerwechsel verkraften und den zeitweise realistischen Absturz in Liga drei verhindern. Ein sehr unruhiges Fahrwasser, das denkbar ungeeignet für die Einbindung von Talenten ist. Hinzu kamen Verletzungsprobleme bei den Profi-Anwärtern auf. Mamuzah Lum plagten in der Hinrunde muskuläre Probleme, im Januar verletzte er sich schwer am Sprunggelenk und fiel knapp drei Monate aus. "Sonst hätte er sicherlich den einen oder anderen Einsatz mehr bekommen", sagt Weber über das Mittelfeld-Juwel. Auch Jelani Ndi und Selim Telib hätten ohne Verletzungsprobleme wohl ihr Profi-Debüt feiern und sich aufdrängen dürfen.

Fehlendes Talent?

Mamuzah Lum und Telib waren in den letzten Saisonspielen allerdings Teil des Profi-Kaders, mussten aber jeweils über die gesamte Spieldauer die Bank wärmen. Ein Kritikpunkt vieler Fans, die gerne neue Gesichter gesehen hätten. Es wäre eine Chance für Trainer Stefan Leitl gewesen, in sportlich eher unbedeutenden Spielen – der Klassenerhalt war fix, tabellarisch ging nicht mehr viel – ein Zeichen an die Akademie-Spieler zu senden. Wenn nicht jetzt, wann dann? "Es hilft nicht, wenn es nur darum geht, irgendwas nach außen zu dokumentieren, ich aber die innere Überzeugung in dem Moment nicht habe", erklärte sich Leitl im "Tagesspiegel"-Interview vor wenigen Tagen. "Für mich spielt es keine Rolle, ob ein Spieler älter ist oder jünger ist. Entscheidend ist die Qualität." Für Leitl habe Hertha in den letzten Jahren mit Maza, Gechter und co. "richtige Top-Talente" gehabt. "Aus der Akademie rücken gute Spieler nach, aber die Qualität wie in den vergangenen beiden Jahren sehe ich in der Summe aktuell nicht", bilanziert der 47-Jährige. Einzig Mamuzah Lum, Ndi und den erst 15-jährigen Kennet Eichhorn zählt Leitl als junge Spieler mit "wahnsinnig hohem Talent" auf.

Ein komplizierter Spagat

Ob Präsident Fabian Drescher, Geschäftsführer Ralf Huschen oder Trainer Leitl – die Verantwortlichen sind sich sicher: Hertha soll kommende Saison aufsteigen. So entsteht ein komplizierter Spagat, in dem Hertha einerseits sportlich nach dem Höchsten strebt, andererseits aber dem Förderkonzept treu bleiben muss. Sportdirektor Weber will daher "den Fokus noch stärker auf den Übergangsbereich richten", die Talente in jener kritischen Karrierephase noch mehr unterstützen. Hertha kann es sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, womöglich ein zweites Jahr in Folge kaum bis keine neuen Eigengewächse tiefergehend einzubinden. Zum einen wird der "Berliner Weg" als Image für Fans und Talente so weniger glaubhaft, zum anderen lebt der Verein auch finanziell davon, seine Emporkömmlinge auszubilden und für viel Geld zu verkaufen. Maza und Scherhant sollen Medienberichten zufolge zusammen 14 Millionen Euro einbringen – überlebenswichtiges Geld für Hertha.

Arbeit an der Zukunft - Hertha baut die Akademie um

Auch um hier langfristig Fortschritte zu erzielen, strukturiert Hertha seine Akademie neu. Der Verein verkündete am vergangenen Dienstag, weitreichende Änderungen im Nachwuchsleistungszentrum vornehmen zu wollen. Das Ausscheiden von Akademieleiter Andreas "Zecke" Neuendorf bietet den passenden Anlass. Und das ist auch nötig, denn in den letzten Jahren ist hier viel liegen geblieben, auch unter Neuendorf haben sich undurchsichtige und ineffiziente Strukturen gebildet. Die Akademie verlor an Know-How, wurde vom Prunkstück zum Problemkind. Teilweise sahen sich die Berliner Jugendkicker bei der "alten Dame" nicht mehr am besten aufgehoben, es fehlte an Perspektive und modernen Förderungskonzepten. Gerade wenn die Akademie durch den "Berliner Weg" so stark im Fokus stehen soll, war das kein haltbarer Zustand.

Im Stall wird durchgelüftet

Die enttäuschende Saison der Hertha-U19 (Tabellenletzter der Hauptrunden-Gruppe geworden), aber auch der die bittere Erkenntnis, dass zuletzt kein Eigengewächs für die deutsche U17- und U19-Nationalmannschaft nominiert wurde, zeigt, dass die laut Leitl schwindende Dichte an Toptalenten in Herthas Nachwuchs kein individuelles Problem des aktuellen Jahrgangs sein könnte. Hertha muss und will sich hier neu aufstellen – und setzt ein Zeichen, indem die Akademie-Jobs für unter anderem die sportliche Leitung öffentlich ausgeschrieben werden. Oftmals verlassen sich Profi-Klubs hier auf ihr Netzwerk, besetzen die Stellen mit dem eigenen Telefonbuch. Die Berliner wollen aber scheinbar ganz bewusst das große Fangnetz auswerfen, um unbekannte, externe Kompetenz dazuzugewinnen – denn nur Stallgeruch, das haben vor allem die letzten zwei Jahre gezeigt, reicht nicht.