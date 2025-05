Berlin will sich wieder um Olympische Spiele bewerben - gemeinsam mit vier weiteren Bundesländern. Am Dienstag präsentieren die Länderchefs die Idee. Die Politik sieht viele Sportstätten schon vorhanden.

Einen Tag vor der Vorstellung der Pläne sind bereits unterschiedliche Stimmen laut geworden. Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) begrüßte die Ankündigung des Senats. Paris habe gezeigt, was eine selbstbewusste Stadt bei Olympia aus sich herausholen könne, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp am Montag. Berlin und Deutschland dürften sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die ganze Region werde davon auf Dauer profitieren.

Im Steffi-Graf-Stadion in Grunewald könnten die Tennis-Wettbewerbe gespielt werden. Es bietet Platz für 7.000 Fans und ist seit 2021 wieder Ort für ein WTA-Turnier. Die Anlage könnte in einigen Jahren aber schon zu alt sein. Auch die Max-Schmeling-Halle ist in die Jahre gekommen. Sie müsste mindestens modernisiert werden. Die neuere Uber-Arena, die im Besitz der Anschutz-Gruppe ist, bietet Platz für rund 17.000 Menschen. Für die Bahnrad-Wettkämpfe steht das Velodrom an der Landsberger Allee bereit.

Die Messe war bei den Special Olympics World Games einer der großen Austragungsorte und könnte wieder genutzt werden. Viel wurde zuletzt auch über das Pariser Beispiel gesprochen, an berühmten Sehenswürdigkeiten temporäre Sportstätten zu errichten. Davon hat Berlin genug zu bieten.

Der Senat will die Spiele aber ohnehin nicht allein stemmen. Segeln und Surfen dürften sich in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) und Kiel (Schleswig-Holstein) abspielen. Sportarten wie Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow (Oder-Spree) stattfinden. Brandenburg an der Havel hat eine Regattastrecke. Womöglich könnten auch die großen Stadien in Rostock und Leipzig genutzt werden. Für die Reit-Wettbewerbe brachte Berlins Sportsenatorin Spranger sogar noch Nordrhein-Westfalen ins Spiel.