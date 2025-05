Berlin wird eine gemeinsame Olympia-Bewerbung mit vier weiteren Bundesländern einreichen: Die Hauptstadt geht mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein ins Rennen.

Berlin will gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein Olympische Spiele und Paralympics nach Deutschland holen. Vorgestellt wird die Bewerbung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am kommenden Dienstag im Berliner Olympiastadion. Das deckt sich mit Informationen des rbb.

Zuvor hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung in der "Leipziger Volkszeitung" den Termin schon angekündigt und von einer Bewerbung für 2040 gesprochen. Auch Nordrhein-Westfalen will am kommenden Mittwoch seine Pläne für Spiele an Rhein und Ruhr vorstellen.

Die Bewerber müssen beim Deutschen Olympische Sportbund (DOSB) im Rahmen eines sogenannten Drei-Stufen-Modells zunächst bis Ende Mai verfeinerte Konzepte beim DOSB einreichen. Diese werden bis Ende September 2025 auf die Erfüllung der Mindestanforderungen und die entsprechende Plausibilität geprüft. Alle Konzepte, die diese Prüfung bestehen, werden bei der Mitgliederversammlung Ende dieses Jahres vorgestellt. Entschieden werden soll dann aber noch nichts.

Die finale Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll spätestens bis Herbst 2026 getroffen werden. Anschließend muss das Ganze noch von den DOSB-Mitgliedern abgesegnet werden. Die letzten Olympischen Spiele in Deutschland fanden 1972 in München statt.