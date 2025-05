"Die Stimmung ist sehr schlecht. Sieben Spiele ohne Sieg sprechen für sich", stellt Joshua Leykam nüchtern fest. Der Fürther Fan beobachtet das "Kleeblatt" für den Podcast "Fürther Fußballgötter" sehr genau. Die Fürther Stimmungslage wird weiter davon getrübt, dass in der laufenden Saison gleich beide Frankenderbys gegen den 1. FC Nürnberg verloren gingen – jeweils auf krachende Weise. Seit der zweiten Niederlage am 26. Spieltag konnte Fürth kein Spiel mehr gewinnen "Die Mannschaft hat keine Reaktion gezeigt", urteilt Leykam.

Leykam wolle es aber nicht am Trainer festmachen. "Diese Mannschaft hatte mit den letzten drei Trainern allesamt keinen Erfolg, es liegt also nicht nur an Siewert". Es sei vielmehr klar, dass es im kommenden Sommer einen großen Umbruch braucht.

Die Negativserie hat zur Folge, dass Fürth noch immer um den Klassenerhalt fürchten muss – drei Spieltage vor Schluss trennen sie sechs Punkte von Rang 16. Sicherlich noch ein recht gutes Polster, doch eben keine Garantie. Der Trainereffekt, nachdem Jan Siewert im November 2024 übernahm, ist mittlerweile vollständig verpufft. Ihm gelang es nicht, ein nachhaltiges Momentum aufzubauen. Offensiv, defensiv, Mentalität – nichts will so wirklich klappen.

Ginge es nach Leykam, wäre die "grauenvolle" Saison bereits vorbei. In Fürth hat aktuell niemand mehr Spaß, „das Tischtuch zwischen Mannschaft und Fans ist zerschnitten“. Zuletzt kamen die Spieler nach Schlusspfiff nicht einmal in die Kurve, weil ihnen bewusst war, dass sie alles andere als Aufmunterung zu erwarten hätten. Selbst wenn die Saison im Klassenerhalt endet, wäre sie eine herbe Enttäuschung.

Nun trifft das "Kleeblatt" ausgerechnet auf Ex-Trainer Stefan Leitl, der sie von 2019 bis 2022 trainierte und symbolisch für die besseren Zeiten in Fürth steht. Leitl stieg 2021 mit ihnen überraschend in die 1. Bundesliga auf. "Die Erinnerungen an ihn sind eigentlich durchweg positiv", so Leykam.