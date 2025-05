Und der erklärt im Vorfeld des Brandenburger Pokalfinales das simple Geheimnis seiner Wuntertat gegen Cottbus. "Was sollte passieren? Wenn ein Elfmeter reingeht, sagt keiner was. Wenn man einen hält, ist alles super. Mit der Entspannung bin ich dann auch reingegangen."

Hemickers Vorbild ist Oliver Kahn. Auf seinen Torwarthandschuhen ist in Anlehnung an den Beinamen seines Idols sogar der Schriftzug "Titan" eingenäht.

Am Samstag (14:30 Uhr) duellieren sich der VfB Krieschow und der RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf um den Titel im Brandenburger Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive des Livestreams auf rbb24.de.

Am Samstag trifft Hemicker mit seinem RSV im Volksparkstadion Neuruppin nun also auf den Oberliga-Rivalen VfB Krieschow (ab 14:25 Uhr in voller Länge im rbb|24-Livestream). Für beide Klubs wäre der Gewinn des Landespokals eine Premiere. Der Sieger darf in der kommenden Spielzeit am DFB-Pokal teilnehmen.

Im Ligaduell unterlagen die Stahnsdorfer den Krieschowern vor drei Wochen klar mit 0:3. In der Tabelle ist der VfB damit vorbeigezogen. Der Stahnsdorfer Trainer Patrick Hinze sagt mit Blick auf das Finale: "Deswegen sollte man da nicht sagen, dass wir da irgendwie Favorit sind."

Aber der er hat ja noch seinen Torhüter, Michael Hemicker. Und damit Anlass, entspannt aufs Endspiel zu blicken.