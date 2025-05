Spätestens nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Waldhof Mannheim senken sich die Köpfe bei Energie Cottbus allmählich. "Die Fakten sprechen auch dafür, dass viele Spieler ihre Grenze überschritten haben und am Limit sind", sagte FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach der Heimpleite. Seiner Mannschaft geht im Saisonendspurt sichtlich die Puste aus.

Cottbus konnte in der Rückrunde nur sechs Spiele gewinnen, in den letzten zwölf Partien sogar nur drei. Im gleichen Zeitraum setzte es sieben Niederlagen. Zum einen bricht die Abwehr regelmäßig auseinander, in den letzten zwölf Spielen kassierten die Lausitzer gleich 23 Gegentore. Zum anderen will aber auch der Sturm nicht mehr wie in der Hinrunde. Wenn Energie zuletzt gewann, dann knapp: Die letzten vier Siege waren jeweils ein 1:0, zweimal entschied Cottbus die Partie nur per schmeichelhaftem Elfmeter für sich.

Die Form spricht im Rennen um Platz drei also deutlich gegen Energie. Die Mannschaft wirkt ausgelaugt und bei leichten Hindernissen innerhalb eines Spiels schnell von der Rolle. Ein Sieg aus den letzten sechs Spielen und das Aus im Halbfinale des Landespokals sprechen für sich.