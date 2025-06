So. 01.06.25 | 15:27 Uhr

Union Berlin verliert seinen Top-Torjäger Benedict Hollerbach. Der Stürmer, der in der zurückliegenden Saison mit neun Treffern erfolgreichster Köpenicker Schütze war, wechselt zu Bundesliga-Konkurrent FSV Mainz 05.

Mit Mainz spielt Hollerbach kommende Saison in der Conference League. Er unterschreibt bei den 05ern einen Vierjahresvertrag bis 2029. Medienberichten zufolge kassieren die Köpenicker eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro.

Hollerbach war vor zwei Jahren aus Wiesbaden in die Hauptstadt gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in allen 34 Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Für die Eisernen absolvierte der Offensivspieler insgesamt 65 Pflichtspiele und erzielte 14 Treffer.

"Benedict hat sich in seiner Zeit bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und stets alles für den Verein gegeben", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball.