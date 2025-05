Der schottische Angreifer Oliver Burke ist der erste Neuzugang des 1. FC Union Berlin für die Saison 2025/26. Das teilte der Fußball-Bundesligist aus Köpenick am Montag mit. Über die Laufzeit des Vertrages machte Union wie üblich keine Angaben.

Burke hatte in Bremen nicht nur gute Zeiten. Nach zwischenzeitlichen Leihen zum FC Millwall und Birmingham City galt er bereits als ausgemustert. In der vergangenen Saison machte der bullige Stürmer dann aber mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

In 25 Ligapartien in der Spielzeit 2024/25 kam er auf fünf Tore. Einen weiteren Treffer erzielte er im DFB-Pokal, konnte damit das Aus beim späteren Finalisten Arminia Bielefeld aber nicht abwenden. Vor seinen drei Jahren in Bremen stand Burke im deutschen Fußball bereits 2016 für ein Jahr bei RB Leipzig unter Vertrag. Für Schottland bestritt er bislang 13 Länderspiele.