Als Gesamtführender reist aber Jordan Pepper an. Der Südafrikaner ist mit einem Lamborghini unterwegs. Wegen anderer Verpflichtungen ließ er den Test auf dem Lausitzring ausfallen. "Die anderen haben dadurch sicher einen kleinen Vorsprung", sagt der 28-Jährige. Das Rennwochenende ist aber lang und bietet genug Zeit sich einzugewöhnen. Freitagmittag finden die ersten Tests der DTM statt.

Insgesamt stehen zwei Rennen an. Um 12:30 Uhr geht es am Samstag los und um 13:30 Uhr am Sonntag. Und dabei hofft der Dresdner Maximilian Paul, dass es für ihn besser läuft als in den beiden Jahren zuvor. Da sah der nur selten die Zielflagge. Von vier Rennen schied der 25-Jährige drei Mal aus. Ein zwölfter Platz ist bislang sein bestes Resultat auf dem Ring. "Wir hatten bislang in der Lausitz keine so gute Performance. Zuletzt in Oschersleben hatten wir ein gutes Auto und einen Schritt nach vorn gemacht."