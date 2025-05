Das vor vier Jahren gegründete Unternehmen "Eintracht Spandau" ist normalerweise im Bereich der modernen Unterhaltungsbranche aktiv. Seit 2022 stellen die Spandauer um den Influencer "HandOfBlood" ein Profi-Team in der E-Sports-Liga "Prime League" . Seit 2025 gibt es eine Hallenfußballmannschaft in der Kleinfeldliga "Baller League".

Ich kann den Frust vollkommen verstehen. Wir stehen in Kontakt mit der Vereinsführung des Klubs, wie auch mit Alemannia, dem anliegenden ASC und dem Bezirk. Wir haben vieles angeboten, um in der Situation schlichtend zu wirken. Kooperationen, finanzielle Unterstützung, gemeinsame Vorsprache bei den anderen Partien und mehr. Allerdings mussten wir uns eingestehen, dass es schon seine Gründe hat, dass die Situation vor Ort seit Monaten festgefahren ist und die Trennung der Konfliktparteien als einzige Lösung übrig blieb. Daher ist mir wichtig zu betonen: Club Italia muss nicht wegen uns umziehen, sondern weil sie und andere Parteien es nicht schafften, ihren Konflikt beizulegen.

Das hat mehrere Facetten. Da spielt auch die kommerzielle Komponente mit, die will ich auch mit reinpacken: Ich glaube, es wird für die GmbH vorteilhaft, wenn der e.V. die Marke Eintracht Spandau hier in der Region verankert. Der GmbH-Bereich wird davon profitieren, wenn grundsätzlich die Markenbekanntheit von Eintracht Spandau wächst.

Eintracht Spandau kommt aus der Unterhaltungsbranche. Sowohl in der Gaming-Welt als auch in der Kleinfeld-Liga "Baller League" ist die Organisation aktiv, meist geht es dabei um Inszenierung und Vermarktung. Nun der Schritt hin zum gemeinnützigen Verein. Warum?

Auf die kommerziellen Aspekte kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Zunächst: Was war noch ausschlaggebend für die Gründung des Vereins?

Ich habe einen siebenjährigen Sohn, der spielt hier in Spandau Fußball. Ich merke, wie Fußball in Deutschland eine immer noch wichtige gesellschaftliche, soziale Rolle spielt, was Integrationsarbeit angeht oder Herstellen von sozialem Frieden. Show, Spaß und so weiter, das ist alles cool, aber der Fußball in der Baller League ist von diesen ganzen gesellschaftlichen Verantwortungselementen vollkommen, man kann sagen, befreit. Man kann aber auch sagen, der Fußball ist komplett dem Kommerz gewichen. Nach viel Hin und Her und Diskussionen haben wir uns dazu entschieden, dass wir gucken, dass wir einen echten Verein entstehen lassen, bei dem auch Leute wirklich partizipieren und mitentscheiden.

Sie sprachen es eben an: Die gewinnorientierte Gesellschaft "Eintracht Spandau" dürfte ebenfalls von der Gründung des gemeinnützigen Vereins profitieren, etwa durch mehr Bekanntheit. Können Sie den Vorwurf des sogenannten Sportswashings glaubhaft aushebeln?

Ich glaube, diese Kritik werde ich nie aushebeln können. Durch Erfahrungen aus dem Profisport sind die Leute darauf konditioniert, dass Unternehmen das so machen. Ich selber stehe auch Projekten wie RB Leipzig eher kritisch gegenüber. Am Ende werden meine Taten zählen. Ich habe die letzten anderthalb Jahre versucht, das ganze Thema e.V. für mich zu erschließen. Seit Anfang dieses Jahres haben wir jetzt das Sportgelände zugesagt bekommen. Das war wahnsinnig viel Arbeit, die ich jetzt schon unbezahlt reingesteckt habe. Wir müssen liefern. Und ich weiß, wir werden mit Argusaugen beobachtet. Ich werde den Erfolg daran messen, wie viel Mehrwert wir für diesen Bezirk, für Kinder und Jugendliche liefern. Und wenn ich da einen guten Job mache, werden zumindest in der Region die Stimmen leiser, was den Vorwurf des Sportswashings angeht.